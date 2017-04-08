Люблинско-Дмитровская ветка метро пополнится тремя новыми станциями

Станции метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро построят до конца 2017 года. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Интерфакс» цитирует чиновника: «На этом участке Люблинско-Дмитровской линии сейчас работают более 2500 человек. Работы идут в хорошем темпе, строители уже приступили к укладке путей и отделке станций». Он подчеркнул, что строительство станций завершится к концу года, а пассажирское движение откроется в начале 2018 года.

Хуснуллин констатировал: «Открытие нового участка этой линии улучшит транспортную доступность нескольких районов на северо-востоке города почти для 500 тыс. человек». Заммэра отметил, что Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена еще на две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Дмитровское шоссе».