Любители фруктовых соков рискуют умереть

Фруктовые соки, содержащие сахар, увеличивают риск смерти от сердечных и других заболеваний, считают американские ученые, проанализировавшие данные почти 18 тысяч человек.

В ходе исследования было установлено, что люди, выпивающие больше 680 граммов сладких напитков в день, в два раза больше рискуют умереть от болезней сердца.

По словам доктора Джин Уэлш, возглавляющей исследование, результаты работы еще раз подтверждают, насколько важно отказаться от употребления сахара.

«Мы считаем, что это исследование в значительной степени подкрепляет уже существующие данные о важности снижения количества сладких напитков в нашем рационе», — отметила она.

Вместе с тем, связи между едой с высоким содержанием сахара и риском смерти от сердечных заболеваний обнаружить не удалось, сообщает «РИА Новости».