Любители фруктовых соков рискуют умереть

Фруктовые соки, содержащие сахар, увеличивают риск смерти от сердечных и других заболеваний, считают американские ученые, проанализировавшие данные почти 18 тысяч человек.

В ходе исследования было установлено, что люди, выпивающие больше 680 граммов сладких напитков в день, в два раза больше рискуют умереть от болезней сердца.

По словам доктора Джин Уэлш, возглавляющей исследование, результаты работы еще раз подтверждают, насколько важно отказаться от употребления сахара.

«Мы считаем, что это исследование в значительной степени подкрепляет уже существующие данные о важности снижения количества сладких напитков в нашем рационе», — отметила она.

Вместе с тем, связи между едой с высоким содержанием сахара и риском смерти от сердечных заболеваний обнаружить не удалось, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
Следующая новость Сайт Минобороны РФ атаковали хакеры

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО