Любители «Биг Маков» и наггетсов получат их на завтрак

Рестораны быстрого обслуживания «Макдоналдс» решили пойти на поводу у клиентов и начали продавать на завтрак продукты из основного меню.

В качестве эксперимента новое меню будет введено в сети фастфудов, работающей в Австралии.

Теперь любители быстрого питания смогут съесть на завтрак «Биг Мак», чизбургер, наггетсы, картофель фри и другие продукты круглосуточно.

«Мы всегда хотим дать клиентам то, что они хотят. Поэтому их любимая еда из «Макдоналдса» теперь будет доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — заявил представитель компании.

В настоящее время во всех ресторанах «Макдоналдс» до 10 часов утра работает утреннее меню, в котором покупателям доступны низкокалорийные бургеры, каши, яйца, блины, тосты и кофе, сообщает Life.