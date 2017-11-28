Любимый россиянами салат подорожал

Любимый россиянами салат Оливье, который принято подавать на стол в новогодние праздники, подорожал на 1,2 процента, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, для приготовления одной порции этого блюда понадобится около 312 рублей.

При этом, как отмечает газета «Известия», «индекс оливье» зависит от ингредиентов, так как вариантов салата очень много.

На приготовление салата Оливье по классическому рецепту «Зимний» придется потратить примерно в 261 рубль, а за салат по рецепту Люсьена Оливье, в который входят рябчики и раковые шейки, придется выложить не менее 887 рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».