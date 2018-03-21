Любимое мороженое Владимира Путина штурмует рынок

Кубанская группа компаний «Ренна», производящая любимое мороженое президента России Владимира Путина под названием «Коровка из Кореновки», вышла на второе место в стране по продажам продукта.

Благодаря мороженому в стаканчике, которое удостоилось похвалы Путина, «Ренна» смогла обойти в рейтинге крупнейших продавцов совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R «Фронери».

Сейчас компания стремительно набирает обороты, чтобы занять лидирующую позицию и сместить с пьедестала англо-голландский концерн Unilever.

Владимир Путин впервые отметил вкус мороженого бренда «Коровка из Кореновки» на авиасалоне МАКС в 2017 году, а затем в марте 2018 года в Национальном центре зерна имени Лукьяненко в Краснодаре, сообщает «360».