Любимая музыка спасет от бессонницы

Учёные заявили, что побороть бессонницу можно при помощи любимой музыки. В исследовании вместе с лондонскими коллегами принимали участие учёные из университета в Линкольне. Суть работы содержалась в том, чтобы выяснить, какой фактор положительно влияет на сон.

Добровольцами этого исследования стали 600 человек разного возраста со всех уголков Америки. 21 день подряд все участвовавшие должны были слушать любую приглянувшуюся музыку 45 минут перед сном. Итоги эксперимента оказался позитивным, сообщает «ФАН»

Испытуемые крепко засыпали, благодаря чему хорошо восстанавливали силы, ибо музыка помогала отвлечься от окружающего мира и забыть обо всех делах и проблемах. Учёные рекомендуют слушать классику, чтобы быстрее заснуть. Однако некоторые утверждают, что это не обязательно, лучше выбрать спокойные песни, которые будут человеку по душе.