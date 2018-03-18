В Люберцах зафиксировали вброс бюллетеней

На одном из участков в Люберцах зафиксировали вброс бюллетеней. В Мособлизбиркоме подтвердили данный факт после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Как сообщила председатель избиркома Московской области Ирина Коновалова, вброс произвели сразу после открытия участка – в 09:00.

«В настоящее время на участок доставлена резервная стационарная урна, в нее будет проходить голосование. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии», - рассказала она.

В настоящее время на месте работает полиция. Все бюллетени, которые находились в урне, были аннулированы, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, к 14:00 явка на выборах президента России составила 34,72%.

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