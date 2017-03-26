В Люберцах состоялись выборы в Совет депутатов

В Люберцах прошли выборы в Совет депутатов. За 32 мандата боролись 107 кандидатов от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», от партии «Родина», «Альянса зеленых», а также 7 независимых кандидатов.

Как сообщает «Подмосковье сегодня», в городском округе работали 136 избирательных участка. Глава города Владимир Ружицкий рассказал корреспонденту издания, что за ходом голосования следили 277 наблюдателей, среди которых мониторинговые группы Общественной палаты области, члены Совета по правам человека Подмосковья, а также представители общественности.

Ружицкий подчеркнул, что в день голосования жители Люберец могли бесплатно получить медицинские и юридические консультации. Для этого на избирательных участках были открыты Центры здоровья и юридической помощи.

Глава региона добавил: «Оказать юридическую помощь жителям вызвались студенты Российской таможенной академии: юридические консультации будут организованы на 34 площадках рядом с избирательными участками».

Ранее на портале администрации города Люберцы сообщалось, что на всех участках будут установлены автоматизированные системы обработки бюллетеней (КОИБы).