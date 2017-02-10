В Люберцах на пенсионерку упал столб электропередачи

В подмосковных Люберцах на пенсионерку рухнул столб электропередачи.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на улице Кирова.

Происшествие было записано на видеокамеру. На записи видно, как человек спиливает дерево, оно падает и задевает столб электропередачи, который сбивает с ног старушку.

На место происшествия прибыли медики. Женщина жива, ее госпитализировали с травмами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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События: происшествия
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