В Люберцах на пенсионерку упал столб электропередачи

В подмосковных Люберцах на пенсионерку рухнул столб электропередачи.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на улице Кирова.

Происшествие было записано на видеокамеру. На записи видно, как человек спиливает дерево, оно падает и задевает столб электропередачи, который сбивает с ног старушку.

На место происшествия прибыли медики. Женщина жива, ее госпитализировали с травмами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».