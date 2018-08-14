В Люберцах горожане напуганы кричащей пожилой ведьмой
В подмосковных Люберцах в доме №17 на улице Митрофанова живет воющая и кричащая по вечерам старушка.
Жители дома отмечают, что некая пожилая женщина жутко воет и кричит на балконе около 18 часов вечера каждый день.
Горожане заявляют, что старушка воет что-то нечленораздельное, похожее на заклинания, отчего и прозвали ее ведьмой.
Уставшие от назойливой соседки горожане собираются обратиться в полицию, передает «Подмосковье сегодня».
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