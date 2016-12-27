Лыжники Легков и Белов требуют отменить их отстранение до начала «Тур де Ски»

Россияне Александр Легков и Евгений Белов требуют от Международной федерации лыжного спорта отменить отстранение от международных соревнований, причем сделать это до начала многодневной гонки «Тур де Ски», поскольку фактов нарушения ими антидопинговых правил нет.

Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

«Интересы Александра Легкова и Евгения Белова будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который еще до старта гонки «Тур де Ски» официально потребует отмену предварительной дисквалификации», - говорится в заявлении.

Ранее Международная федерация временно отстранила от соревнований участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Среди отстраненных оказались Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб. Они не делали фотографий пробирок со своими пробами, как это описывается в отчете Макларена», - отмечается в документе.

Как подчеркивают авторы письма, решение об отстранении от соревнований было принято на основании подозрений, а не доказательств.

«Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту заявленное расследование дел Александра Легкова и Евгения Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена», - говорится в заявлении.