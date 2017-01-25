Лыжникам Легкову и Белову продлили временное отстранение от соревнований

Несмотря на предъявленные российской стороной аргументы, Международная федерация лыжного спорта оставила в силе временное отстранение лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от всех соревнований, проводимых под эгидой организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кристофа Вишеманна.

По словам юриста, представляющего интересы российских спортсменов, один из членов комиссии FIS высказался против продления санкций в отношении Легкова и Белова и попросил, чтобы его мнение было учтено.

Олимпийский чемпион Легков и Белов ранее были отстранены от соревнований на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В нем, в частности, утверждается, что на пробирках с допинг-пробами россиян, взятыми на Олимпиаде-2014 в Сочи, содержатся следы вскрытия.