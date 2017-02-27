Ляшко заявил о наличии предателей в Верховной Раде
Глава Радикальной партии Олег Ляшко назвал депутатов Верховной Рады Украины, имеющих двойное гражданство, предателями и заявил, что их нужно лишать мандатов.
На своей странице в Facebook Ляшко написал, что в наличии двойного гражданства признался парламентарий Андрей Артеменко, ранее предложивший план по урегулированию отношений с РФ. «И таких предателей в Раде, к сожалению, немало. Поэтому я буду настаивать, чтобы парламент безотлагательно рассмотрел и принял мой законопроект о лишении депутатского мандата за двойное гражданство», - отметил Ляшко.
Он добавил, что потребовал исключить Артеменко из фракции за предательство. Кроме того, Ляшко потребовал от генпрокуратуры Украины немедленного ареста депутата, пока тот не покинул страну.
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