Ляшко выступил за лишение Тимошенко украинского гражданства
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал лишить гражданства Украины Юлию Тимошенко, возглавляющую фракцию «Батькивщина».
Ляшко обвинил Тимошенко в антигосударственной деятельности, а также в стремлении свергнуть президента страны Петра Порошенко, используя для этого депутата-радикала Юрия Шухевича. Ляшко также назвал Тимошенко «московской кукушкой, одетой в украинские вышиванки», и предложил отправить ее после лишения гражданства в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Помимо Тимошенко, Ляшко предложил лишить украинского паспорта и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По его мнению, гражданство тому было предоставлено незаконно.
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