Ляшко потребовал закрыть российские банки на Украине

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил за прекращение работы российских банков на Украине.

Поводом для этого послужили сообщения об облуживании Сбербанком лиц с документами, выданными властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам Ляшко, деятельность российских кредитных организаций на Украине должна быть запрещена немедленно, сообщат РИА «Новости» со ссылкой на его страницу в Facebook.

Ранее Нацбанк Украины объявил о готовности ввести санкции в отношении Сбербанка.