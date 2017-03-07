Ляшко потребовал закрыть российские банки на Украине
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил за прекращение работы российских банков на Украине.
Поводом для этого послужили сообщения об облуживании Сбербанком лиц с документами, выданными властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам Ляшко, деятельность российских кредитных организаций на Украине должна быть запрещена немедленно, сообщат РИА «Новости» со ссылкой на его страницу в Facebook.
Ранее Нацбанк Украины объявил о готовности ввести санкции в отношении Сбербанка.
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