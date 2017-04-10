Ляшко пожелал Гонтаревой здоровья для долгого пребывания в тюрьме
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пожелал подавшей в отставку главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой здоровья, чтобы она дольше просидела в тюрьме.
«Требую от ГПУ немедленно возбудить дела против этой воровки. Она должна ответить за все», - написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено проверить руководство Нацбанка на предмет причастности к растрате средств, которые были предназначены для рефинансирования коммерческих банков.
Следующая новость Канада призвала ужесточить санкции против России
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии