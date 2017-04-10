Ляшко пожелал Гонтаревой здоровья для долгого пребывания в тюрьме

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пожелал подавшей в отставку главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой здоровья, чтобы она дольше просидела в тюрьме.

«Требую от ГПУ немедленно возбудить дела против этой воровки. Она должна ответить за все», - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено проверить руководство Нацбанка на предмет причастности к растрате средств, которые были предназначены для рефинансирования коммерческих банков.