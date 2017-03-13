Ляшко подал в суд на руководство Украины

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко подал в Окружной административный суд Киева иск к руководству Украины.

Он уточнил, что ответчиками по иску являются президент страны Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр финансов Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева, сообщает «Лента.ру».

Основанием для подачи иска послужило то, что указанные лица подписали меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), не обнародовав его содержание. По мнению Ляшко, в нем могут содержаться некие «антиукраинские вещи». В частности, требования по повышению пенсионного возраста, сокращению госслужащих и открытие земельного рынка.

Меморандум был подписан в первых числах марта, что позволило начать обсуждение вопроса о предоставлении Украине транша в размере одного миллиарда долларов.