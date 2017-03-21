Ляшко обвинил кукловодов из США в неуважении к «тысячелетней украинской нации»

Выступая на заседании Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украиной руководят американские кукловоды, что унижает государство в глазах всего мира.

- Я спрашиваю, почему нам навязывают внешнее управление? Почему вы, уважаемые депутаты, считаете возможным унижать страну, демонстрируя на весь мир, что украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику? — цитирует Ляшко РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Вести».

По словам лидера радикалов, во времена правления Виктора Януковича бывшего главу государства упрекали в том, что им руководят из российского посольства.

- Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше? - заявил депутат. - Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев!

Ранее Ляшко неоднократно высказывался на эту тему, подчеркивая, что Украина должна идти своим путем, а не действовать постоянно по чьей-то указке.

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Теги:
Места: США, Украина
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