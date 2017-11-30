Лягушки-эмигранты помогают птицам на Гавайях

Листовые лягушки коки, случайно завезенные на Гавайи в 80-х годах прошлого века, объединились с местными видами насекомоядных птиц для совместного поиска пропитания.

Сотрудники Университета штата Юта опубликовали исследование, в котором описали, к каким последствиям привело попадание на Гавайи листовых лягушек коки, рассказала одна из авторов работы, биолог Карен Бирд.

Авторы исследования выяснили, что инвазивные виды птиц предпочитают районы, в которых проживает больше лягушек. В среднем на участках, заселенных лягушками, обитали 97 птиц, а в свободных от них местах только 57.

В связи с этим ученые пришли к выводу, что местные виды птиц обитают в основном на верхнем ярусе, а лягушки — в опавшей листве, и они не конкурируют за насекомых. В то же время некоторые виды птиц могут поедать коки.

Вместе с тем, было установлено, что лягушки коки изменили привычные пищевые цепочки.

Ранее считалось, что коки соперничают за насекомых с птицами, сообщает «Индикатор».