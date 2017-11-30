Лягушки-эмигранты помогают птицам на Гавайях

Листовые лягушки коки, случайно завезенные на Гавайи в 80-х годах прошлого века, объединились с местными видами насекомоядных птиц для совместного поиска пропитания.

Сотрудники Университета штата Юта опубликовали исследование, в котором описали, к каким последствиям привело попадание на Гавайи листовых лягушек коки, рассказала одна из авторов работы, биолог Карен Бирд.

Авторы исследования выяснили, что инвазивные виды птиц предпочитают районы, в которых проживает больше лягушек. В среднем на участках, заселенных лягушками, обитали 97 птиц, а в свободных от них местах только 57.

В связи с этим ученые пришли к выводу, что местные виды птиц обитают в основном на верхнем ярусе, а лягушки — в опавшей листве, и они не конкурируют за насекомых. В то же время некоторые виды птиц могут поедать коки.

Вместе с тем, было установлено, что лягушки коки изменили привычные пищевые цепочки.

Ранее считалось, что коки соперничают за насекомых с птицами, сообщает «Индикатор».

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Сергей Лавров призвал ЕС не слушать агрессивных русофобов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО