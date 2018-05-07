Во Львове посетителя кинотеатра избили за болтовню на сеансе
Во Львове посетители кинотеатра избили мужчину, который разговаривал во время сеанса.
У 24-летнего пострадавшего врачи диагностировали многочисленные повреждения лицевого скелета.
По словам очевидцев, побои «болтуну» нанес 27-летний житель Львова.
Хулигана задержали, и он полностью признал свою вину, отметив, что пострадавший во время сеанса слишком громко общался со своей женой и мешал остальным посетителям смотреть фильм. При этом замечания болтливая пара игнорировала.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинения умышленных тяжких телесных повреждений». Задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Life.
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