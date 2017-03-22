Мэр Львова предложил свозить весь мусор в Чернобыль

Мэр Львова Андрей Садовый читает, что Чернобыльскую зону отчуждения можно использовать в качестве свалки отходов со всей Украины.

«Львов ежедневно производит 600 тонн отходов… Киев производит 3 тыс. тонн отходов ежедневно. У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон для всей страны”, - цитирует градоначальника издание Galinfo.

Садовый также заявил, что Львов может участвовать в финансировании создания такого полигона.

Весной прошлого года «мусорная» проблема особенно остро встала перед властями города. На одной из свалок произошел пожар, при тушении которого погибли три человека. На ликвидацию возгорания потребовалось более 10 дней. Кроме того, один сотрудник коммунальных служб без вести пропал при оползне мусора.