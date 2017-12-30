Львенок выбрался из клетки во время перелета из Грозного в Петербург
Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге приняли участие в операции по поимке трехмесячного львенка, который во время перелета из Грозного выбрался из клетки.
Уточняется, что звонок с сообщением о случившемся поступил в службу около 11.00. Оказалось, что при приземлении в аэропорту Пулково животное свободно перемещалось по грузовому отсеку, никого не подпускало и вело себя агрессивно.
На место инцидента прибыли спасатели, специалисты ветеринарной службы, главный ветврач Ленинградского зоопарка и главный Госветинспектор аэропорта.
В пресс-службе сообщили агентству «Интерфакс»: «В 15:00 совместными усилиями спасателей и ветеринаров львенка удалось поймать и поместить в клетку».
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