Львенок выбрался из клетки во время перелета из Грозного в Петербург

Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге приняли участие в операции по поимке трехмесячного львенка, который во время перелета из Грозного выбрался из клетки.

Уточняется, что звонок с сообщением о случившемся поступил в службу около 11.00. Оказалось, что при приземлении в аэропорту Пулково животное свободно перемещалось по грузовому отсеку, никого не подпускало и вело себя агрессивно.

На место инцидента прибыли спасатели, специалисты ветеринарной службы, главный ветврач Ленинградского зоопарка и главный Госветинспектор аэропорта.

В пресс-службе сообщили агентству «Интерфакс»: «В 15:00 совместными усилиями спасателей и ветеринаров львенка удалось поймать и поместить в клетку».