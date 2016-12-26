Лунные пещеры могут быть пригодны для колонизации

Исследователи космоса из NASA выставили теорию, что для перспективного переселения человека на другие планеты, пещеры на Луне могут подойти лучше всех.

Геофизик Дэйв Блэр поведал в своем докладе, что Луна гораздо лучше подходит для колонизации, нежели Марс. Основной причиной, по которой ученый придерживается такого мнения, стало то, что на поверхности спутника Земли часто происходят внутренние извержения, которые открывают под поверхностью Луны целые каньоны, - сообщает «ВладТайм».

Собственно в них члены NASA предлагают строить дома, причем многоэтажные. Основной же проблемой в изучении спутника, астронавты называют отсутствие ультрафиолета, без которого будет невозможно получение нужной энергии от Солнца.