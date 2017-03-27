На Луне обнаружили глубокие туннели
Ученые из Японии сообщили о находке на Луне гигантских подземных тоннелей. Это открытие было сделано во время изучения лунных ям, одна из которых была обнаружена еще в 2009 году.
Разбирая данные, научные сотрудники обратили внимание на гравитационные аномалии в том районе. Согласно последним данным, полученным с японского аппарата Kaguya, под входными отверстиями находятся многокилометровые пустоты, - сообщает «Комсомольская правда».
По взгляду экспертов, глубокие и протяженные подземные тоннели смогут стать основой для первых человеческих поселений на спутнике Земли, так как надежно защитят людей от радиации и перепадов температур.
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