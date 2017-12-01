Луна начинает исполнять свой танец для жителей Земли

Жители Москвы и Подмосковья 3 декабря смогут наблюдать астрономическое явление – так называемое суперлуние, когда спутник Земли будет иметь самые большие видимые размеры в нынешнем году.

Луна в этот день будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче.

В Москве суперлуние произойдет в 18:49, а наблюдать его можно до утра 4 декабря над южным горизонтом.

Отмечается, что Луна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

Следующее такое событие произойдет сразу после Нового года – 2 января, а также 31 января – когда суперлуние совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке.

В Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения, и увидеть красную суперлуну, отмечает АГН «Москва».

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