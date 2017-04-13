Луна имела собственное магнитное поле
Американские планетологи показали, что около трех миллиардов лет назад у Луны было собственное магнитное поле. Луна имела свое магнитное поле около миллиарда лет. При этом оно было таким же сильным, как у планет.
Это было обусловлено динамо-эффектом. Ученые думают, что в центре спутника Земли находилось разогретое расплавленное железоникелевое ядро с примесями углерода и серы. Кристаллизация ядра приводила к образованию потоков разогретого вещества, что стало причиной появления магнитного поля, - сообщает «ФАН».
Сейчас у Луны почти нет собственного магнитного поля, а ее ядро состоит из твердой сердцевины и жидкой оболочки.
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