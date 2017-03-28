В «Лукойле» подтвердили сообщение о продаже компанией трети АЗС в России

В компании «Лукойл» назвали распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что треть автозаправочных станций в России будет продана из-за неблагоприятного экономического климата, отчасти соответствующей действительности.

- Мы не будем продавать АЗС с дисконтом, компания рассматривает только долгосрочных инвесторов, - рассказали ТАСС в компании.

По словам собеседника агентства, если «Лукойл» не найдет российских покупателей, то привлечет китайских или ближневосточных инвесторов.

Речь в первую очередь идет об АЗС в наименее рентабельных регионах - в Брянской, Орловской области и Центральной России, возможна также продажа нескольких АЗС в Московской области.

По данным «Лукойла», всего компании принадлежит 5556 АЗС, в том числе 2544 автозаправочные станции в России.

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Места: Россия
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