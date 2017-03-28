«Лукойл» назвал покупателей своих АЗС

«Лукойл» продает треть своих АЗС иностранным инвесторам из-за низкой рентабельности, рассказал источник в компании.

По словам собеседника «РИА Новости», «Лукойл» не будет продавать свои АЗС с дисконтом, компания рассматривает только долгосрочных инвесторов.

«Поэтому мы в том числе будем рассматривать предложения китайских и ближневосточных инвесторов», — уточнил собеседник агентства, отметив, что сейчас розничный рынок в России не приносит доходов из-за неблагоприятной экономической ситуации и роста акцизов на бензин.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Лукойл» намерен продать часть своих автозаправок, включающих 2,5 тысячи АЗС.