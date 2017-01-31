Лукашевич заявил об однозначном выводе ОБСЕ по поводу вины Киева в Авдеевке

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что данные наблюдателей Специальной мониторинговой миссии организации не оставляют сомнений в том, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе спровоцировано украинской стороной.

«Данные СММ не оставляют сомнений, что столкновения инициированы Киевом», - цитирует ТАСС, запись, сделанную Лукашевичем на официальной странице Постпредства РФ при ОБСЕ в Twitter.

По его словам, «действия Киева представляют все более острую угрозу для жителей Донбасса и военнослужащих украинской армии».

Дипломат также подчеркнул, что Украина созвала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ для дипломатического прикрытия наступления украинской армии в Авдеевке.

«ВСУ наступают в Авдеевке, а постпред Украины созывает Спецпостсовет ОБСЕ для дипломатического прикрытия», - подчеркнул Лукашевич .

Постоянный совет ОБСЕ проводит в эти часы специальное заседание, где рассматривается ситуация вокруг Авдеевки.

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