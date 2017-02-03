Лукашенко выразил досаду от членства в ЕАЭС

Белоруссия потеряла миллиарды долларов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но не выйдет из него, и также останется в Союзном государстве, заявил Александр Лукашенко.

На большой пресс-конференции президент Белоруссии уделил внимание самым болезненным вопросам, затрагивающим ее участие в ЕАЭС и взаимоотношения с Россией.

Выразив досаду на то, что Белоруссия потеряла 15 млрд долларов из-за неравных цен и условий в ЕАЭС, президент выразил уверенность в способности Москвы и Минска решить все спорные вопросы, сообщает РИА Новости.

Говоря о судьбе Союзного государства, Лукашенко заявил, что в Минске никогда не были против интеграционных проектов. «Мы были инициаторами всех этих проектов», - подчеркнул лидер Белоруссии.