Лукашенко возмущен претензиями Россельхознадзора к белорусской продукции

Выступая на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в эмоциональной форме подверг критике руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, позволившего себе усомниться в высоком качестве белорусских продуктов.

- У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии или стакан молока, или кусок хлеба застревают – продукция не та, – цитирует Лукашенко ТАСС со ссылкой на белорусское агентство Белта.

По словам главы государства, его возмущает то, что белорусское правительство «молчит и никак не реагирует» на такие обвинения.

Говоря о Таможенном кодексе, Лукашенко поставил задачу учесть все моменты, чтобы Белоруссия ничего не потеряла.

- Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза – Россия и Казахстан – могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги, - подчеркнул Лукашенко.

Весной 2016 года Россельхознадзор приостановил ввоз курятины и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, куда входят Россия и Белоруссия.

Летом 2016 года Россельхознадзор РФ поэтапно запретил ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Тогда глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации.