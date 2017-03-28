Лукашенко видит в Путине родного брата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отличными отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие! И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», — приводит Lenta.ru слова белорусского президента.

Он также добавил, что, возможно, когда-нибудь придется даже отстреливаться вместе, стоя спиной к спине.

Ранее Лукашенко раскритиковал отношения с Россией, обвинив Москву в нарушении межгосударственного договора. Поводом для недовольства стало решение РФ о введении пограничной зоны на границе двух стран.