Лукашенко требует присутствия наблюдателей НАТО на учениях «Запад-2017»

Оценивая роль предстоящих белорусско-российских военных учений «Запад-2017», президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что они будут носить исключительно оборонительный характер, в чем смогут убедиться наблюдатели НАТО.

- Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока - НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю, - цитирует Лукашенко ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

По словам главы государства, ни Минск, ни Москва не собираются не то что на кого-то наступать, но и провоцировать.

- Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации, - пояснил белорусский лидер.

Лукашенко также отдал распоряжение обеспечить максимальный комфорт прибывающим в страну российским военнослужащим.

- Пребывание российских войск на территории республики должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность, - заявил Лукашенко.

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