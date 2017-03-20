Лукашенко требует присутствия наблюдателей НАТО на учениях «Запад-2017»
Оценивая роль предстоящих белорусско-российских военных учений «Запад-2017», президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что они будут носить исключительно оборонительный характер, в чем смогут убедиться наблюдатели НАТО.
- Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока - НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю, - цитирует Лукашенко ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
По словам главы государства, ни Минск, ни Москва не собираются не то что на кого-то наступать, но и провоцировать.
- Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации, - пояснил белорусский лидер.
Лукашенко также отдал распоряжение обеспечить максимальный комфорт прибывающим в страну российским военнослужащим.
- Пребывание российских войск на территории республики должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность, - заявил Лукашенко.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии