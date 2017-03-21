Лукашенко сообщил о задержании двух десятков вооруженных боевиков-провокаторов

В районе Бобруйска и Осиповичей белорусские силовики арестовали два десятка боевиков, которые готовили вооруженные провокации на территории республики. Об этом во время рабочей поездки по Могилевской области сообщил президент страны Александр Лукашенко.

- Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше - не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием, - цитирует Лукашенко «Интерфакс» со ссылкой на агентство «БелтА».

Глава государства пообещал, что в ближайшие часы общественности будет представлена более полная информация по этому поводу.

По словам белорусского лидера, на след боевиков удалось выйти благодаря показаниям гражданки Белоруссии, которая, находясь за границей в одной из стран Евросоюза, пришла в посольство и предупредила о готовящейся провокации.

- Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи, - рассказал Лукашенко.