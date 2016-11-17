Лукашенко считает главной причиной распада СССР нехватку стирального порошка

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, причиной развала Советского Союза стало то, что в стране существовал дефицит самых необходимых товаров.

- Причина распада СССР? Стирального порошка не хватало. Мне жалко было смотреть на женщин в очереди, чтобы купить 10-20 пачек импортного порошка: своего не хватало. Что, мы этого сделать не могли? Да в течение одного года могли поставить тысячу модулей в Белоруссии и засыпать порошком всю страну. Что, мы не могли произвести в достаточном количестве продуктов питания? Запросто могли, — цитирует РИА «Новости» выступление Лукашенко на пресс-конференции в Минске.

Белорусский лидер призвал Москву и Минск активно работать над насыщением потребительского рынка продукцией собственного производства.

- Нам надо заниматься этими житейскими вопросами, и наконец-то исправить ошибку Советского Союза — обеспечить население всем необходимым, — заявил Лукашенко.

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