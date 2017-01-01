Лукашенко считает Белоруссию «заложницей экономической ситуации»

Выступая перед народом Белоруссии в преддверии Нового года, президент страны Александр Лукашенко заявил, что с территории государства никогда не будут исходить агрессия и угрозы.

- Соседи, друзья, братские народы должны знать: с белорусской земли никогда не будет исходить агрессии и угроз, - цитирует Лукашенко «Федеральное агентство новостей».

Глава государства назвал свою международную политику «взвешенной», а внутреннюю политику «выверенной», но в то же время подчеркнул, что «суверенная и независимая Белоруссия» оказалась заложницей экономической ситуации «у наших традиционных экономических партнеров».

Лукашенко считает, что Белоруссия шаг за шагом укрепляет свой авторитет «в международном сообществе», а предстоящий 2017 год станет для государства переломным и импульсным.