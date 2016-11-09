Лукашенко рассказал Путину о своей поездке в Катар и ОАЭ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили текущую ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

«Были затронуты актуальные вопросы ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается также, что Лукашенко поделился с Путиным впечатлениями от своей недавней поездки в Катар и ОАЭ.

Стороны обсудили график предстоящих личных встреч.