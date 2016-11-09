Лукашенко рассказал Путину о своей поездке в Катар и ОАЭ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили текущую ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.
«Были затронуты актуальные вопросы ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.
Отмечается также, что Лукашенко поделился с Путиным впечатлениями от своей недавней поездки в Катар и ОАЭ.
Стороны обсудили график предстоящих личных встреч.
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