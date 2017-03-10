Лукашенко призвал белорусских чиновников трудоустроить членов семей и любовниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал чиновникам заняться трудоустройством своих родных и близких, а также любовников и любовниц.

Глава государства подчеркнул, что работать должны все, кто может это делать. «Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить», - заявил он. Президент дал чиновникам срок на решение проблем трудоустройства до 1 апреля, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на белорусские СМИ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отказался отменять так называемый декрет о «тунеядцах». В то же время он пообещал, что предусмотренный им сбор не будет взиматься в течение года.