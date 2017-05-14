Лукашенко приехал на форум в Китае вместе с сыном Николаем

Белорусский президент Александр Лукашенко посетил торжественный прием по случаю проведения саммита «Один пояс — один путь» в Китае вместе со своим сыном Николаем.

Как пишет РИА Новости, Николай был в сером костюме и синей рубашке. В руках он держал маленькую зеленую коробку, которую после совместного фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань он подарил первой леди Китая. Супруга главы Китая поцеловала мальчика в обе щеки.

Известно, что Николай приезжает в китайскую столицу не впервые. В сентябре 2015 года он вместе с отцом принимал участие в параде в честь 70-летия победы китайцев в войне с Японией.