Лукашенко предложил Путину стать спиной к спине и отстреливаться

Для того чтобы обсудить существующие в отношениях между Минском и Москвой разногласия по разным вопросам, главам Белоруссии и России не нужны посредники. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с послом Армении Арменом Хачатряном.

- Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество, - цитирует Лукашенко «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По словам Лукашенко, Белоруссии и России делить нечего, потому что их связывают братские отношения.

- Я Владимиру Путину как-то публично сказал, может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят, - рассказал Лукашенко.

Глава государства признался, что не испытывает симпатии к политикам, которые предлагают посреднические услуги для решения различных проблем.

- Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят - то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее, - подчеркнул белорусский лидер.

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