Лукашенко потребовал найти замену российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству заменить альтернативными вариантами поставки нефти из России в связи с их сокращением.
В ходе встречи с вице-премьером Владимиром Семашко глава государства напомнил, что проблема уже обсуждалась в конце прошлого года, сообщает агентство «БелТа».
По словам Лукашенко, некоторые варианты, в частности, доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские перерабатывающие заводы, были опробованы на практике.
Ранее сообщалось, что Россия приняла решение сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале, поскольку Москве и Минску не удалось договориться по цене транзита.
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