Лукашенко потребовал найти замену российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству заменить альтернативными вариантами поставки нефти из России в связи с их сокращением.

В ходе встречи с вице-премьером Владимиром Семашко глава государства напомнил, что проблема уже обсуждалась в конце прошлого года, сообщает агентство «БелТа».

По словам Лукашенко, некоторые варианты, в частности, доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские перерабатывающие заводы, были опробованы на практике.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале, поскольку Москве и Минску не удалось договориться по цене транзита.

Новости по теме
Следующая новость СМИ сообщили о выживших в попавшем под лавину отеле в Италии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО