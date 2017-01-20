Лукашенко потребовал найти замену российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству заменить альтернативными вариантами поставки нефти из России в связи с их сокращением.

В ходе встречи с вице-премьером Владимиром Семашко глава государства напомнил, что проблема уже обсуждалась в конце прошлого года, сообщает агентство «БелТа».

По словам Лукашенко, некоторые варианты, в частности, доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские перерабатывающие заводы, были опробованы на практике.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале, поскольку Москве и Минску не удалось договориться по цене транзита.