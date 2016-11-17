Лукашенко поставил белорусские телеканалы в пример российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал российским телевизионщикам учиться у белорусских коллег.

Он пояснил, что речь идет об идейности и содержании. В то же время Лукашенко признал, что российские телеканалы профессиональнее белорусских, передает РИА «Новости».

Глава государства также выразил недоумение тем, что российское информпространство остается закрытым для СМИ Белоруссии. «Чем наша информация вам не нравится?» — посетовал он.