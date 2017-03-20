Лукашенко пообещал не сворачивать сотрудничество с Россией в военной сфере
Комментируя появившиеся в прессе сообщения о том, что Белоруссия в ближайшее время свернет несколько совместных с Россией военных проектов, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается этого делать.
- Вопреки мнениям отдельных «экспертов», никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов, — цитирует Лукашенко RT со ссылкой на агентство БелТА.
Глава государства признал, что между правительствами двух стран имеются разногласия по ряду вопросов, однако это не должно влиять на обороноспособность России и Белоруссии.
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