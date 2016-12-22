Лукашенко получил от Кучмы книгу Макиавелли и подарил в ответ плюшевого петуха

В преддверии Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко и бывший президент Украины Леонид Кучма обменялись подарками. Лукашенко получил в дар сборник трудов итальянского философа Никколо Макиавелли, а Кучма – плюшевого петуха.

«Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года – петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

Белоруссия и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.