Лукашенко пожаловался на идущий через границу с Украиной поток оружия

Выступая на пресс-конференции для региональных СМИ, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на Украине спровоцировала незаконный ввоз на территорию государства оружия и взрывчатых, которые сплошным потоком прибывают из соседней страны.

- Нам приходится грудью закрывать 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале в Минске, - цитирует Лукашенко ТАСС.

По словам белорусского лидера, «весь поток оружия, который раньше перемещался с запада на восток через Прибалтику, Белоруссию и Украину, сегодня хлынул через Белоруссию», и правоохранительным органам приходится прикладывать огромные усилия, чтобы сохранять безопасность.