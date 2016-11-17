Лукашенко пожаловался на идущий через границу с Украиной поток оружия

Выступая на пресс-конференции для региональных СМИ, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на Украине спровоцировала незаконный ввоз на территорию государства оружия и взрывчатых, которые сплошным потоком прибывают из соседней страны.

- Нам приходится грудью закрывать 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале в Минске, - цитирует Лукашенко ТАСС.

По словам белорусского лидера, «весь поток оружия, который раньше перемещался с запада на восток через Прибалтику, Белоруссию и Украину, сегодня хлынул через Белоруссию», и правоохранительным органам приходится прикладывать огромные усилия, чтобы сохранять безопасность.

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Теги:
Места: Украина, СНГ
События: вооружение
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