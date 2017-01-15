Лукашенко подписал ряд соглашений с Египтом

Президент Белоруссии прибыл с официальным визитом в Египет. Лидеры двух стран подписали ряд соглашений по развитию и сотрудничеству.

Минск и Каир достигли договоренности в военной сфере. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры и спорта. Также страны приняли конвенцию о выдаче преступников, сообщает ТАСС.

– Необходимо воспользоваться перспективными возможностями развития нашего сотрудничества в самых различных областях, чтобы в наших отношениях произошел качественный скачок. Мы удовлетворены текущим прогрессом, – заявил президент Египта Адель Фаттах ас-Сиси.