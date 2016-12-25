Лукашенко объявил траур в Белоруссии
Белоруссия присоединилась к трауру по погибшим при крушении Ту-154 под Сочи. Государство приспустит флаги и ограничит праздничные мероприятия.
Белорусский лидер выразил солидарность в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. На белорусском ТВ ограничили показ развлекательных передач. В сообщении Александра Лукашенко говорится, что "эта трагедия – наша общая боль", сообщает RT.
25 декабря под Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека. Среди них - журналисты, музыканты ансамбля Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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