Лукашенко объявил о решении топливных разногласий с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефтегазовый спор с Россией разрешен. По его словам, проблемы были сняты докладом правительства Белоруссии.

– Я вчера познакомился с докладом правительства по нефтегазовым вопросам с Российской Федерацией. Я так понимаю, что очередные баталии закончены, и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты, – сказал Лукашенко. Ранее у России и Белоруссии возникли проблемы в поставках топлива из-за неплатежеспособности Минска, сообщает РБК.

2 октября Белоруссия в 1,5 раза повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны. С начала текущего года Минск высказывает недовольство существующими ценами на топливо. При этом долг за газ перед Россией составляет более 270 миллионов долларов за первое полугодие 2016 года.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
Следующая новость Путин отреагировал на предложение подарить ему квартиру

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО