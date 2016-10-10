Лукашенко объявил о решении топливных разногласий с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефтегазовый спор с Россией разрешен. По его словам, проблемы были сняты докладом правительства Белоруссии.

– Я вчера познакомился с докладом правительства по нефтегазовым вопросам с Российской Федерацией. Я так понимаю, что очередные баталии закончены, и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты, – сказал Лукашенко. Ранее у России и Белоруссии возникли проблемы в поставках топлива из-за неплатежеспособности Минска, сообщает РБК.

2 октября Белоруссия в 1,5 раза повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны. С начала текущего года Минск высказывает недовольство существующими ценами на топливо. При этом долг за газ перед Россией составляет более 270 миллионов долларов за первое полугодие 2016 года.