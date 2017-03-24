Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании террористов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании планировавших вооруженные провокации в стране боевиков.

По мнению Лукашенко, деньги террористам поступали из американских и немецких фондов через Польшу и Литву.

При этом белорусский глава посетовал, что его заявление в Могилеве обидело Украину, Литву и Польшу.

«Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев. Большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «мерседесах» разъезжают, — цитирует Life слова Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что власти не должны бояться пресекать подобные противоправные действия.

Ранее в Белоруссии задержали 26 человек, которые готовили массовые беспорядки в стране