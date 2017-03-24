Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании террористов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании планировавших вооруженные провокации в стране боевиков.
По мнению Лукашенко, деньги террористам поступали из американских и немецких фондов через Польшу и Литву.
При этом белорусский глава посетовал, что его заявление в Могилеве обидело Украину, Литву и Польшу.
«Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев. Большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «мерседесах» разъезжают, — цитирует Life слова Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что власти не должны бояться пресекать подобные противоправные действия.
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