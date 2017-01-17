Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал популярный мессенджер Viber разработкой белорусских программистов. Об этом он заявил, выступая на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире.
- Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber, — цитирует газета «Известия» слова Лукашенко.
Как уточняется в материале, владельцем Viber является международная компания Viber Media, главный офис которой находится в Люксембурге, а пункты разработки Viber расположены в Минске и Бресте.
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